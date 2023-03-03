В Херсонской области задержали информатора ВСУ
Информатор украинских войск, пересылавший данные о местоположении российских военнослужащих, задержан в Херсонской области. Об этом сообщили в управлении МВД РФ по региону.
«Задержан информатор ВСУ, пересылавший данные о местоположении российских военных и грозившийся "убивать русских"», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
Отмечается, что злоумышленник — 22-летний гражданин Украины, проживающий в Новотроицком районе — передавал куратору координаты целей. За каждую из них мужчине обещали заплатить по 300 гривен, однако задержанный так и не получил вознаграждение, пишет Ura.ru. Кроме того, информатор публиковал в социальных сетях экстремистские комментарии и рассылал видео с казнью пленных российских военных.
Задержанный раскаялся в содеянном, принес извинения и сотрудничает с полицейскими, пишет РИА ФАН. Мужчине вынесли предостережение о недопустимости противоправных действий, правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
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