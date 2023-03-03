В Херсонской области задержали информатора ВСУ

«Задержан информатор ВСУ, пересылавший данные о местоположении российских военных и грозившийся "убивать русских"», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Отмечается, что злоумышленник — 22-летний гражданин Украины, проживающий в Новотроицком районе — передавал куратору координаты целей. За каждую из них мужчине обещали заплатить по 300 гривен, однако задержанный так и не получил вознаграждение, пишет Ura.ru. Кроме того, информатор публиковал в социальных сетях экстремистские комментарии и рассылал видео с казнью пленных российских военных.

Задержанный раскаялся в содеянном, принес извинения и сотрудничает с полицейскими, пишет РИА ФАН. Мужчине вынесли предостережение о недопустимости противоправных действий, правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

