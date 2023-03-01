Сальдо: В Киеве понимают, что им придется оставить Херсон

Власти Украины понимают, что им придется оставить Херсон. Такое заявление сделал врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в эфире «Соловьев Live».

Сальдо сообщил, что власти Украины арестовали нескольких учителей в Херсоне

Он отметил, что на правобережье области проходит насильственная мобилизация в ВСУ. По словам Сальдо, украинские военные чувствуют себя неуверенно и осознают, что скоро они уйдут из Херсона.

Ранее, в ноябре прошлого года, Владимир Сальдо заявил, что украинские военные на правобережье Херсонской области начали поиски и массовые зачистки тех, кто принимал участие в организации референдума о вхождении региона в состав России. Тогда Сальдо отмечал, что украинские военные проверяют всех остальных жителей Херсона «на симпатии к России», сообщает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияХерсон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры