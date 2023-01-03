СБУ выдвинула обвинение против командующего дальней авиацией ВКС России Кобылашу

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения командующему дальней авиацией Воздушно-космических сил ВС России Сергею Кобылашу. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

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Также обвинение выдвинуто против экс-командующего Черноморским флотом Игоря Осипова, сообщает RT.

Накануне, 2 января, СБУ предъявила обвинение главе Банка России Эльвире Набиуллиной. В связи с этим руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

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ФОТО: РИА Новости / Валентин Капустин
ТЕГИ:РоссияУкраинаВСУОбвинениеВКС РФ
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