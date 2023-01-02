Россия применит стратегические самолеты в СВО
Россия задействует стратегические самолеты в зоне специальной военной операции (СВО) в 2023 году. Об этом заявил командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш, передает «Интерфакс».
«Будет продолжена работа по совершенствованию практических навыков эксплуатации автоматизированных систем управления и информационного обеспечения высокоточного оружия», — рассказал Кобылаш.
Командующий дальней авиацией отметил, что эти задачи будут решаться в ходе применения дальней авиации в СВО, что является особенностью кампании 2023 года, пишет Газета.ru.
По официальным данным Министерства обороны, в состав дальней авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации входят стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, а также дальние бомбардировщики Ту-22М3.
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