Россия применит стратегические самолеты в СВО

Россия задействует стратегические самолеты в зоне специальной военной операции (СВО) в 2023 году. Об этом заявил командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш, передает «Интерфакс».

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«Будет продолжена работа по совершенствованию практических навыков эксплуатации автоматизированных систем управления и информационного обеспечения высокоточного оружия», — рассказал Кобылаш.

Командующий дальней авиацией отметил, что эти задачи будут решаться в ходе применения дальней авиации в СВО, что является особенностью кампании 2023 года, пишет Газета.ru.

По официальным данным Министерства обороны, в состав дальней авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации входят стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, а также дальние бомбардировщики Ту-22М3.

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ФОТО: Министерство обороны Российской Федерации
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