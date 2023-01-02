Россия применит стратегические самолеты в СВО

«Будет продолжена работа по совершенствованию практических навыков эксплуатации автоматизированных систем управления и информационного обеспечения высокоточного оружия», — рассказал Кобылаш.

Командующий дальней авиацией отметил, что эти задачи будут решаться в ходе применения дальней авиации в СВО, что является особенностью кампании 2023 года, пишет Газета.ru.

По официальным данным Министерства обороны, в состав дальней авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации входят стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, а также дальние бомбардировщики Ту-22М3.

