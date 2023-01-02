СБУ предъявила обвинение главе ЦБ Эльвире Нибиуллиной

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинской спецслужбы.

Уточняется, что СБУ располагает доказательствами того, что Набиуллина участвовала в финансировании российских военных.

«Именно она организовала введение рублёвой зоны в районах юга и востока Украины», — говорится в заявлении.

Ранее Набиуллина заявила, что российские банки стабильны, кредитование растет, отвечая на возросшие потребности экономики. Об этом она рассказала в ходе выступления в Госдуме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».