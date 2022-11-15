Набиуллина: Российские банки стабильны

Российские банки стабильны, кредитование растет, отвечая на возросшие потребности экономики. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

Набиуллина назвала будущее «как никогда туманным»

По словам главы регулятора, на рынке не осталось «хронически неустойчивых» банков. Кроме того, финансовые организации накапливали буферы — «запас, который можно использовать в трудный момент».

«Их также распускали в пандемию, затем банки восстановили свою подушку безопасности и использовали ее вновь весной. В итоге банки стабильны, а кредитование растет хорошими темпами, отвечая на возросшие потребности экономики», — цитирует ТАСС председателя Банка России.

Кроме того, Набиуллина отметила, что инфляция в стране сохраняется на уровне инфляции в «сопоставимых экономиках», хотя РФ «имела дело с куда более масштабными шоками».

Ранее глава ЦБ, отвечая на вопрос о спаде российской экономики, отметила, что не любит «искать дно», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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