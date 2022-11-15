Набиуллина заявила о необходимости структурной перестройки экономики РФ
Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступая на пленарном заседании Госдумы призвала «трезво и с открытыми глазами» смотреть на ситуацию в стране, сообщает ТАСС.
По её словам, экономическая ситуация в РФ может ухудшиться, однако надо быть готовыми к любому развитию.
«Надо... быть готовыми к любому развитию ситуации. Да, ситуация может ухудшиться, мы это понимаем. Но даже несмотря на ухудшение ситуации, мы должны, обязаны, как страна, осуществить структурную перестройку экономики», - подчеркнула она.
Ранее Набиуллина призвала не недооценивать влияние санкций на российскую и мировую экономику, сообщает RT.
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