Набиуллина заявила о необходимости структурной перестройки экономики РФ

По её словам, экономическая ситуация в РФ может ухудшиться, однако надо быть готовыми к любому развитию.

«Надо... быть готовыми к любому развитию ситуации. Да, ситуация может ухудшиться, мы это понимаем. Но даже несмотря на ухудшение ситуации, мы должны, обязаны, как страна, осуществить структурную перестройку экономики», - подчеркнула она.

Ранее Набиуллина призвала не недооценивать влияние санкций на российскую и мировую экономику, сообщает RT.