СБУ: попытка угона российского самолета закончилась обстрелом украинского аэродрома

В СБУ заявили, что инцидент произошел в июле 2022 года. По версии спецслужб, украинские военные проводили операцию без необходимого согласования.

Российская сторона получила информацию о скоплении личного состава ВСУ и нанесла удар по аэродрому «Канатово» в Кировоградской области. В результате погиб командир воинской части, 17 украинских военнослужащих получили ранения, уточнили в СБУ.

Под Херсоном 7 апреля задержали агента СБУ и его помощника. Они собирали информацию о дислокации частей российской армии.

В Приднестровье ранее заявили о предотвращении теракта, организованного СБУ. Целью должны были стать должностные лица, передает «Радиоточка НСН».

