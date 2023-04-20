СБУ: попытка угона российского самолета закончилась обстрелом украинского аэродрома
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что попытка угнать российский самолет закончилась обстрелом аэродрома «Канатово. Об этом говорится в соцсетях ведомства.
В СБУ заявили, что инцидент произошел в июле 2022 года. По версии спецслужб, украинские военные проводили операцию без необходимого согласования.
Российская сторона получила информацию о скоплении личного состава ВСУ и нанесла удар по аэродрому «Канатово» в Кировоградской области. В результате погиб командир воинской части, 17 украинских военнослужащих получили ранения, уточнили в СБУ.
Под Херсоном 7 апреля задержали агента СБУ и его помощника. Они собирали информацию о дислокации частей российской армии.
В Приднестровье ранее заявили о предотвращении теракта, организованного СБУ. Целью должны были стать должностные лица, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru