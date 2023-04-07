Под Херсоном задержали агента СБУ и его помощника
ФСБ задержала в Херсонской области агента спецслужб Украины и его помощника. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.
Задержанные собирали информацию «о местах дислокации и численности подразделений Вооруженных сил России». Агенты с помощью мессенджеров передавали СБУ данные о маршрутах военных и используемой военной технике. Украинская спецслужба предоставляла сведения ВСУ для корректировки ударов по позициям российских сил, пишет RT.
Правоохранители возбудили уголовное дело о шпионаже, злоумышленникам может грозить до 20 лет лишения свободы. Задержанных заключили под стражу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru