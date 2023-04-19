Российская авиация сбила три самолета ВСУ за сутки
ВКС России за сутки сбили два украинских МиГ-29 в ДНР и Су-25 ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве отчитались об уничтожении наведенной ВСУ понтонной переправы через Северский Донец в районе Северска Малого в ДНР.
Российские силы уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона 110-й механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки в ДНР. На донецком направлении ВС РФ за сутки уничтожили около 380 украинских военных.
Ранее в ВСУ назвали Артемовское направление эпицентром боев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru