СБУ подтвердила задержание директора завода «Мотор Сич» Богуслаева по подозрению в госизмене

Директор завода «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев и начальник департамента внешнеэкономической деятельности компании задержаны сотрудниками Службы безопасности Украины. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в своем Telegram-канале.

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В ведомстве уточнили, что руководителей предприятия подозревают в госизмене (ст.111-1 УК Украины) и «пособничестве государству-агрессору» (ст. 111-2 УК).

СБУ считает, что подозреваемые в сотрудничестве с «Ростехом» поставляли в Россию оптовые партии украинских авиадвигателей через страны Ближнего Востока и Азии, уточняет RT.

По данным СБУ, продукцию предприятия якобы использовали в России для производства вертолетов, задействованных в на Украине, пишет Газета.ru.

Ранее Зеленский отстранил главу СБУ Ивана Баканова от занимаемой должности в связи с фактами госизмены со стороны сотрудников ведомства.

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