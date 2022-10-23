СБУ подтвердила задержание директора завода «Мотор Сич» Богуслаева по подозрению в госизмене
Директор завода «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев и начальник департамента внешнеэкономической деятельности компании задержаны сотрудниками Службы безопасности Украины. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в своем Telegram-канале.
В ведомстве уточнили, что руководителей предприятия подозревают в госизмене (ст.111-1 УК Украины) и «пособничестве государству-агрессору» (ст. 111-2 УК).
СБУ считает, что подозреваемые в сотрудничестве с «Ростехом» поставляли в Россию оптовые партии украинских авиадвигателей через страны Ближнего Востока и Азии, уточняет RT.
По данным СБУ, продукцию предприятия якобы использовали в России для производства вертолетов, задействованных в на Украине, пишет Газета.ru.
Ранее Зеленский отстранил главу СБУ Ивана Баканова от занимаемой должности в связи с фактами госизмены со стороны сотрудников ведомства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru