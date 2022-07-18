Приказом Зеленского отстранена от должность генпрокурор Украины
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отстранена от должности приказом украинского президента Владимира Зеленского, сообщают «Известия».
«В соответствии с частью 2 статьи 11 закона Украины «О правовом режиме военного положения» постановляю отстранить Венедиктову Ирину Валентиновну от должности генерального прокурора», — следует из документа главы государства. На должность и. о. генпрокурора назначен заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко.
Также от исполнения обязанностей отстранен глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.
Ранее стало известно, что Зеленский хочет отправить в отставку главу Службы безопасности Украины. Отмечалось, что повседневной деятельностью СБУ в настоящее время фактически управляют из офиса президента Украины.
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