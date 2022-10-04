ВКС поразили штаб воздушного командования ВСУ «Восток» под Днепропетровском
Воздушно-космические силы (ВКС) РФ высокоточным ударом поразили штаб воздушного командования ВСУ «Восток» на юго-западной окраине Днепропетровска, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В сообщении говорится, что ракетные удары также были нанесены по районам сосредоточения 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ на Купянском направлении, потери составили около 100 человек и 16 единиц военной техники. На Лисичанском направлении российскими военными были уничтожены до 90 военнослужащих, три танка и шесть бронированных машин 54-й механизированной бригады украинских войск.
Ещё 120 человек и 14 единиц бронетехники националистов были уничтожены на Краснолиманском направлении, а на Криворожском и Андреевском направлениях ВКС поразили девять танков, 12 боевых машин пехоты, 20 автомобилей и до 250 военнослужащих из 24-й механизированной, 17-й танковой и 128-й горно-штурмовой бригад украинской армии.
В городе Запорожье ракетными ударами был поражен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ, а также производственные цеха ремонта авиатехники на территории завода «Мотор Сич», были уничтожены более 15 тонн боеприпасов, в том числе снаряды к РСЗО HIMARS, и два украинских боевых вертолета Ми-24.
Кроме того, за минувшие сутки российские лётчики сбили украинские Су-25 в небе над ДНР и Су-24 в Херсонской области.
Ранее офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что группировка ВСУ, которая ранее пересекла административную границу региона, практически полностью уничтожена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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