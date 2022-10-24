СБУ опубликовала переговоры директора «Мотор Сич» Богуслаева с генералом из РФ

Служба безопасности Украины обнародовала разговор директора авиационного предприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, которому предъявлено подозрение в государственной измене, с предполагаемым генералом российской армии. Аудиозаписи содержат разговоры Богуслаев с несколькими собеседниками из РФ. Один из которых — генерал-полковник Анатолий Ситнов, экс-начальник вооружения Минобороны, утверждают в СБУ.

Согласно записи, Богуслаев рассказывает, что на территорию его завода упала российская ракета комплекса «Искандер-М», однако заверяет, что относится к этому «без всякой злобы». Глава предприятия также предлагает доставить запчасти для ряда российских вертолетов через третьи страны.