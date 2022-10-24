СБУ опубликовала переговоры директора «Мотор Сич» Богуслаева с генералом из РФ

Служба безопасности Украины обнародовала разговор директора авиационного предприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, которому предъявлено подозрение в государственной измене, с предполагаемым генералом российской армии. Аудиозаписи содержат разговоры Богуслаев с несколькими собеседниками из РФ. Один из которых — генерал-полковник Анатолий Ситнов, экс-начальник вооружения Минобороны, утверждают в СБУ.

Согласно записи, Богуслаев рассказывает, что на территорию его завода упала российская ракета комплекса «Искандер-М», однако заверяет, что относится к этому «без всякой злобы». Глава предприятия также предлагает доставить запчасти для ряда российских вертолетов через третьи страны.

СБУ подтвердила задержание директора завода «Мотор Сич» Богуслаева по подозрению в госизмене

Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», глава правления компании «Мотор Сич» 83-летний Вячеслав Богуслаев был задержан украинскими силовиками в Запорожье в минувшее воскресенье. Его подозреваю в поставке вертолетных двигателей в Россию.

Богуслаев перед началом суда, который изберет ему меру пресечения, опроверг обвинения в свой адрес. Он заявил, что его задача как генерального конструктора - делать вертолёты. На сайте завода «Мотор Сич» опубликовано заявление от имени трудового коллектива в поддержку руководителя.

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Фото: telegram.org/#@tmotorsich
ТЕГИ:ВертолетыСБУГосизмена
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