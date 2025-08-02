В аэропорту Екатеринбурга более 430 пассажиров ждут свой рейс во Вьетнам
В Екатеринбурге 439 человек ждут рейс авиакомпании «Икар» во Вьетнам, который задерживается по техническим причинам, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
Отмечается, что авиалайнер должен был вылететь 1 августа в 21:00 по местному времени, однако теперь планируемое время вылета сдвинулось на 00:00 3 августа.
В ведомстве отчитались, что 79 пассажиров были расселены в гостинице, также принимаются меры по расселению еще 118 пассажиров. Оставшиеся пассажиры в аэропорт не прибывали. Транспортная прокуратурам организовала надзорные мероприятия по данному факту.
Ранее эксперт комитета Госдумы по транспорту, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров заявил, что при массовых задержках рейсов, связанных с режимом «Ковер», авиакомпании обязаны обеспечить пассажиров водой, питанием и, в случае ночной задержки свыше шести часов, — предоставить гостиницу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru