В аэропорту Екатеринбурга более 430 пассажиров ждут свой рейс во Вьетнам

Отмечается, что авиалайнер должен был вылететь 1 августа в 21:00 по местному времени, однако теперь планируемое время вылета сдвинулось на 00:00 3 августа.



В ведомстве отчитались, что 79 пассажиров были расселены в гостинице, также принимаются меры по расселению еще 118 пассажиров. Оставшиеся пассажиры в аэропорт не прибывали. Транспортная прокуратурам организовала надзорные мероприятия по данному факту.

Ранее эксперт комитета Госдумы по транспорту, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров заявил, что при массовых задержках рейсов, связанных с режимом «Ковер», авиакомпании обязаны обеспечить пассажиров водой, питанием и, в случае ночной задержки свыше шести часов, — предоставить гостиницу.

