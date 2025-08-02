Сборная РФ вышла в финал микст-эстафеты кролем на чемпионате мира в Сингапуре

Сборная России вышла в финал микст-эстафеты четыре по сто метров кролем на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на официальном сайте Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics).

Российская команда в составе Владислава Гринева, Ивана Гирева, Алины Гайфутдиновой и Миланы Степановой финишировала с четвертым результатом — 03:24,46. Лучший результат показали спортсмены из США — 03:21,48.