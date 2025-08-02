Сборная РФ вышла в финал микст-эстафеты кролем на чемпионате мира в Сингапуре

Сборная России вышла в финал микст-эстафеты четыре по сто метров кролем на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на официальном сайте Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics).

Российская команда в составе Владислава Гринева, Ивана Гирева, Алины Гайфутдиновой и Миланы Степановой финишировала с четвертым результатом — 03:24,46. Лучший результат показали спортсмены из США — 03:21,48.

Российские пловцы завоевали золотые медали на турнире в Барселоне

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Россияне и белорусы на этом турнире выступают в нейтральном статусе,

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что российский синхронист Александр Мальцев завоевал еще одну золотую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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