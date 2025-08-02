Минобороны: ВС РФ освободили Александро-Калиново в ДНР
2 августа 202512:32
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Александро-Калиново в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, в операции приняли участие подразделения «Южной» группировки войск.
Ранее в МО объявили, что российские силы ПВО за ночь 2 августа ликвидировали свыше 110 БПЛА ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru