Минобороны: ВС РФ освободили Александро-Калиново в ДНР

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Александро-Калиново в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

При атаке БПЛА ВСУ в ряде регионов РФ погибли 3 человека, повреждены предприятия

По данным ведомства, в операции приняли участие подразделения «Южной» группировки войск.

Ранее в МО объявили, что российские силы ПВО за ночь 2 августа ликвидировали свыше 110 БПЛА ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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