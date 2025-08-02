Запашный заявил о нехватке профессиональной клоунады в современном цирке

Современному цирковому искусству не хватает профессиональных клоунов, сказал народный артист России, гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

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В беседе с ТАСС Запашный отметил, что на смену артистам советского периода новое поколение не пришло. Он вспомнил о Леониде Енгибарове, Карандаше, Олеге Попове и Юрии Никулине, назвав их великими.

Запашный также отметил, что до сих пор не существует таких артистов, которые могли бы держать зрительный зал в тонусе «столько, сколько надо».

Накануне Запашный рассказал НСН, что на Международный фестиваль в Китае от Большого Московского цирка поедут акробаты-женщины, работающие в жанре «подкидные доски».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Донской
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