Запашный заявил о нехватке профессиональной клоунады в современном цирке

В беседе с ТАСС Запашный отметил, что на смену артистам советского периода новое поколение не пришло. Он вспомнил о Леониде Енгибарове, Карандаше, Олеге Попове и Юрии Никулине, назвав их великими.

Запашный также отметил, что до сих пор не существует таких артистов, которые могли бы держать зрительный зал в тонусе «столько, сколько надо».

Накануне Запашный рассказал НСН, что на Международный фестиваль в Китае от Большого Московского цирка поедут акробаты-женщины, работающие в жанре «подкидные доски».

