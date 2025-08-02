МВД: В Мордовии при попадании автобуса в кювет пострадали 6 человек
В Мордовии в ДТП с опрокинувшимся автобусом пострадали шесть человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщили в МВД республики.
По информации ведомства, инцидент произошел утром 2 августа вблизи села Хлебино Теньгушевского района. Пострадавшие получили травмы легкой и средней тяжести. Им оказана медпомощь. Часть пострадавших доставили в больницу.
Известно, что водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, съехал в кювет, после чего транспортное средство с 48 пассажирами опрокинулось на бок. Согласно данным ведомства, мужчина был трезв. На месте ДТП работают сотрудники полиции.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Архангельской области на железнодорожном переезде столкнулись грузовой автомобиль и пассажирский поезд.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru