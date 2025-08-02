МВД: В Мордовии при попадании автобуса в кювет пострадали 6 человек

В Мордовии в ДТП с опрокинувшимся автобусом пострадали шесть человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщили в МВД республики.

По информации ведомства, инцидент произошел утром 2 августа вблизи села Хлебино Теньгушевского района. Пострадавшие получили травмы легкой и средней тяжести. Им оказана медпомощь. Часть пострадавших доставили в больницу.