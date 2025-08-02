Перевозчик: На крымском направлении задержали 14 поездов

Отмечается, что эта информация была обозначена по состоянию на 10:00 по московскому времени. В некоторых случаях задержки составили более шести часов. Речь идет в том числе о поездах, следовавших из Санкт-Петербурга и Москвы в Севастополь, из Адлера и Кисловодска в Симферополь и обратно.

Согласно информации перевозчика, время задержки в пути может меняться. В поездах доступны кулеры с питьевой водой, пассажирам по возможности предоставляют питание.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в очереди у Крымского моста скопилось свыше 2,5 тысячи машин.