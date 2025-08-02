СМИ опровергли пропажу сотрудников холдинга «Афанасий» на Камчатке
Сотрудники холдинга «Афанасий», о пропаже которых во время землетрясения на Камчатке ранее сообщили СМИ, не пропали, а находятся на отдыхе на судне в районе бухты Русской. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур.
Отмечается, что у главы пивоваренного и агрохолдинга «Афанасий» Максима Ларина, руководителя продуктового направления холдинга компании ООО «Макларин» Вадима Дешевкина, а также его сына Дениса нет связи. По данным источника, мужчины продолжат отдыхать до 4 или 8 августа.
До этого СМИ писали, что Ларин и Дешевкин пропали во время землетрясения на Камчатке. На официальной странице холдинга «Афанасий» в одной из соцсетей было указано, что сотрудники компании находились в регионе, но их точное местоположение не было неизвестно. При этом в посте было сказано, что в холдинге действует корпоративное правило «перезагрузка без связи», согласно которому «руководители иногда отдыхают от текучки».
Ранее в пресс-службе Российского союза туриндустрии сообщили, что туристы не пострадали во время серии землетрясений на Камчатке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru