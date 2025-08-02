Росстат: Большая часть людей с зарплатой от миллиона рублей живет в Москве и Питере

В России большинство людей с зарплатой в размере от миллиона рублей проживает в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Отмечается, что по состоянию на апрель 2025 года в столице зарплату от одного миллиона рублей получали 28 тысяч 97 человек, что составляет 62% от всех таких работников в стране. При этом РИА Новости писало, что в Санкт-Петербурге и Московской области отрыв от столичных показателей превысил семь раз (3,8 тысячи человек и 3,3 тысячи соответственно).