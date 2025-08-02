Росстат: Большая часть людей с зарплатой от миллиона рублей живет в Москве и Питере
В России большинство людей с зарплатой в размере от миллиона рублей проживает в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Отмечается, что по состоянию на апрель 2025 года в столице зарплату от одного миллиона рублей получали 28 тысяч 97 человек, что составляет 62% от всех таких работников в стране. При этом РИА Новости писало, что в Санкт-Петербурге и Московской области отрыв от столичных показателей превысил семь раз (3,8 тысячи человек и 3,3 тысячи соответственно).
По информации источника, после показателей северной столицы и Подмосковья идут данные Свердловской области и Татарстана: 892 и 777 граждан соответственно. Далее следует зарплата в Краснодарском крае и Нижегородской области. Там от миллиона рублей в месяц зарабатывают 498 и 468 человек. Дальше идут Новосибирская (374 человека) и Сахалинская области (336).
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в России зарплату в размере миллиона рублей в месяц получают более 45 тысяч граждан.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru