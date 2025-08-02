СМИ: Эстонские пограничники не пускают туристов в Россию
Эстонские пограничники не пускают своих сограждан в Россию, из-за чего на границе образовались километровые очереди, пишет Telegram-канал Shot.
Так, толпы прибалтийских туристов скопились на погранпереходе Нарва — Ивангород. Кто-то из них едет отдыхать в Россию, а кто-то - за продуктами и вещами. Эстонцы говорят, что правительство всячески препятствует их поездкам на территорию РФ. Так, власти Нарвы даже перекопали мост Дружбы, соединяющий Эстонию и Россию.
По данным СМИ, эстонцы проводят в очередях по восемь-десять часов, в то время как со стороны российских пограничников ограничений по проходу в Эстонию нет. Эстонские активисты раздают воду тем, кто стоит в очередях.
Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил НСН, что туристический поток из Китая снизился на 13% из-за укрепления рубля, на ситуацию косвенно повлияли и коллапсы в российских аэропортах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru