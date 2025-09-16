СБУ объявила в розыск главу ЦИК Памфилову
16 сентября 202512:30
Служба безопасности Украины объявила в розыск главу Центризбиркома России Эллу Памфилову. Об этом говорится в материалах украинских органов власти.
