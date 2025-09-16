СБУ объявила в розыск главу ЦИК Памфилову

Служба безопасности Украины объявила в розыск главу Центризбиркома России Эллу Памфилову. Об этом говорится в материалах украинских органов власти.

Председатель ЦИК находится в розыске с ноября прошлого года, пишет RT.

По данным СБУ, Памфилову подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины и соучастии в «ведении агрессивной войны».

Ранее украинское ведомство объявило в розыск члена Совета Федерации РФ Андрея Клишаса.

ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:СБУЦИКЭлла Памфилова

