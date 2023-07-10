На Украине будут производить дроны Bayraktar
10 июля 202311:06
На Украине будут производить беспилотные летательные аппараты Bayraktar, заявил министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.
По его словам, на территории страны уже начато строительство завода по производству дронов.
Накануне Киев подписал с Анкарой меморандум о развитии производства беспилотников на Украине.
В феврале 2023 года начальник главного управления земель обороны и фондов Минобороны Борис Закутний заявил о согласовании места для строительства центра Bayraktar на Украине, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru