На Украине будут производить дроны Bayraktar

На Украине будут производить беспилотные летательные аппараты Bayraktar, заявил министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

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По его словам, на территории страны уже начато строительство завода по производству дронов.

Накануне Киев подписал с Анкарой меморандум о развитии производства беспилотников на Украине.

В феврале 2023 года начальник главного управления земель обороны и фондов Минобороны Борис Закутний заявил о согласовании места для строительства центра Bayraktar на Украине, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроизводствоУкраинаБеспилотники

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