МЧС: В Амурской области сошли с рельсов 35 грузовых вагонов

На перегоне Гонжа-Гудачи Забайкальской железной дороги в Амурской области сошли с рельсов 35 вагонов грузового поезда. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

На перегоне в Амурской области произошел сход вагонов грузового поезда

Ранее в РЖД заявили о сходе вагонов грузового поезда на этом участке. Никто не пострадал, движение составов приостановили.

Как уточнили в МЧС, инцидент произошел в Магдагачинском муниципальном округе, пишет RT.

«В сходе 35 вагонов. Повреждена железнодорожная инфраструктура», - рассказали в управлении.

Ведомство подчеркнуло, что угрозы экологии нет.

ФОТО: РИА Новости
