МЧС: В Амурской области сошли с рельсов 35 грузовых вагонов
5 января 202612:59
На перегоне Гонжа-Гудачи Забайкальской железной дороги в Амурской области сошли с рельсов 35 вагонов грузового поезда. Об этом сообщает управление МЧС по региону.
Ранее в РЖД заявили о сходе вагонов грузового поезда на этом участке. Никто не пострадал, движение составов приостановили.
Как уточнили в МЧС, инцидент произошел в Магдагачинском муниципальном округе, пишет RT.
«В сходе 35 вагонов. Повреждена железнодорожная инфраструктура», - рассказали в управлении.
Ведомство подчеркнуло, что угрозы экологии нет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Орбан заявил, что рассчитывает на отмену санкций против России в 2026 году
- Путин присвоил Цивилевой чин действительного госсоветника РФ 2-го класса
- «Выход к Арктике и гегемония»: Почему Трамп вернулся к приобретению Гренландии
- Власти Кубы заявили о гибели 32 кубинцев в результате операции США в Венесуэле
- ВС РФ поразили предприятия ВПК Украины и военные аэродромы
- СМИ: Аятолла Хаменеи планирует бежать в Москву
- МЧС: В Амурской области сошли с рельсов 35 грузовых вагонов
- Адвокат Лурье: Лариса Долина должна освободить квартиру 9 января
- Армия России освободила Грабовское в Сумской области
- Депутат Говырин напомнил россиянам о возможности получить социальный вычет
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru