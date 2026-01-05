Армия России освободила Грабовское в Сумской области

Вооруженные силы России установили контроль над селом Грабовское в Сумской области. Об этом рассказали в Минобороны.

Территорию освободила группировка войск «Север».

«Подразделения... в результате активных действий взяли под контроль населенный пункт Грабовское», - отметили в Минобороны.

Ранее российские военные освободили населенный пункт Бондарное в Донецкой Народной Республике.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры