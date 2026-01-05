Армия России освободила Грабовское в Сумской области
5 января 202612:36
Вооруженные силы России установили контроль над селом Грабовское в Сумской области. Об этом рассказали в Минобороны.
Территорию освободила группировка войск «Север».
«Подразделения... в результате активных действий взяли под контроль населенный пункт Грабовское», - отметили в Минобороны.
Ранее российские военные освободили населенный пункт Бондарное в Донецкой Народной Республике.
