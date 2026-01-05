Депутат Говырин напомнил россиянам о возможности получить социальный вычет
Россияне могут получить социальный вычет по НДФЛ и вернуть часть налога, если гражданин оплачивал лечение, лекарства по назначению врача, обучение, спорт, добровольное страхование, благотворительность и пенсионные взносы. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с RT.
Как отметил парламентарий, расходы необходимо подтвердить с помощью чеков и договоров.
«Затем вычет оформляется через работодателя в течение года или через 3-НДФЛ по итогам года. По большинству таких расходов действует общий предел 150 тыс. рублей в год, поэтому максимум возврата при ставке 13% составляет 19 500 рублей», — объяснил Говырин.
Расходы на обучение детей — до 110 тысяч рублей на каждого ребенка - считают отдельно. Лечение учитывают по полной сумме при наличии кода в справке из медицинской организации.
Кроме того, депутат напомнил, что с 2026 года в спортивный вычет включают оплату занятий для родителей-пенсионеров, если услуги были оказаны в организации из списка на соответствующий год.
Ранее стало известно, что с 2026 года российские семьи с низким уровнем дохода с двумя и более детьми смогут получить новый налоговый вычет.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru