СМИ: Аятолла Хаменеи планирует бежать в Москву

Источники издания утверждают, что план эвакуации предполагает побег 86-летнего верховного лидера из Тегерана в сопровождении 20 членов семьи и помощников. При этом Москву называют единственным местом, куда может сбежать Хаменеи.

В публикации говорится, что побег предусмотрен на случай, если иранская армия и силы безопасности дезертируют, перейдут на сторону противника или перестанут выполнять приказы. При этом эвакуация аятоллы подразумевает «сбор активов, недвижимости за границей и наличных денег для обеспечения безопасного отъезда».

Протесты вспыхнули в Иране 27 декабря 2025 года после обвала национальной валюты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».