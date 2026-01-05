Адвокат Лурье: Лариса Долина должна освободить квартиру 9 января

По словам защитника, в этот день Лурье планирует принять жилье.

«Мы планируем 9 января. Стороны совместно планируют», - поделилась адвокат.

Свириденко отметила, что Долина попросила о переносе даты на 9 января. До этого адвокат певицы Мария Пухова заявляла о намерении артистки покинуть квартиру до 5 января.

Ранее Мосгорсуд изготовил мотивированное определение о выселении Ларисы Долиной из квартиры, которую приобрела Полина Лурье. Также суд обязал снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

