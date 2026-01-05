Адвокат Лурье: Лариса Долина должна освободить квартиру 9 января
Певица Лариса Долина должна освободить купленную Полиной Лурье квартиру в Москве 9 января. Об этом сообщила адвокат покупательницы Светлана Свириденко в беседе с РИА Новости.
По словам защитника, в этот день Лурье планирует принять жилье.
«Мы планируем 9 января. Стороны совместно планируют», - поделилась адвокат.
Свириденко отметила, что Долина попросила о переносе даты на 9 января. До этого адвокат певицы Мария Пухова заявляла о намерении артистки покинуть квартиру до 5 января.
Ранее Мосгорсуд изготовил мотивированное определение о выселении Ларисы Долиной из квартиры, которую приобрела Полина Лурье. Также суд обязал снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин присвоил Цивилевой чин действительного госсоветника РФ 2-го класса
- «Выход к Арктике и гегемония»: Почему Трамп вернулся к приобретению Гренландии
- Власти Кубы заявили о гибели 32 кубинцев в результате операции США в Венесуэле
- ВС РФ поразили предприятия ВПК Украины и военные аэродромы
- СМИ: Аятолла Хаменеи планирует бежать в Москву
- МЧС: В Амурской области сошли с рельсов 35 грузовых вагонов
- Адвокат Лурье: Лариса Долина должна освободить квартиру 9 января
- Армия России освободила Грабовское в Сумской области
- Депутат Говырин напомнил россиянам о возможности получить социальный вычет
- «Били неподалеку»: Трамп не поверил в атаку ВСУ на резиденцию Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru