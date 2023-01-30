Самый мощный в мире российский самоходный миномет поразил боекомплект ВСУ
Бойцы первой Славянской бригады смогли поразить из самого мощного в мире самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» боекомплект военных Украины в укрепрайоне на Донецком направлении, сообщает РИА Новости.
Оператор-корректировщик определил и передал координаты расположения украинской стороны минометному расчету. Тяжелый, 240-миллиметровый снаряд пробил перекрытия, что привело к подрыву боекомплекта военных Украины.
«Тюльпан» является единственным в мире минометом калибра 240 миллиметров. Дальность стрельбы обычным снарядом составляет до десяти километров, активно-реактивным — до 20-ти.
Ранее экс-глава «Роскосмоса», руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что российский ударный боевой робот «Маркер» научат уничтожать технику противника, в том числе западные танки, и их экипажи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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