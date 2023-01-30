Рябков предупредил о последствиях с поставками оружия Украине

«Очевидно, что США не только главный дирижер во всем этом украинском кризисе, но и его основной выгодоприобретатель. Среди прочего, в Вашингтоне рассматривают Украину в качестве испытательного полигона для изделий своего военно-промышленного комплекса, где обкатываются различные системы вооружений и способы их применения, включая современные, весьма дальнобойные, и все это испытывается, что называется, на предмет сопротивляемости российскому оружию», — заявил дипломат.

По его словам, изымая у союзников военную технику и отправляя ее «на утилизацию» Украине, американцы рассчитывают навязать европейцам новые, многомиллиардные контракты на закупку своей продукции военного назначения.

Кроме того, по мнению заместителя главы МИД РФ, США намерены поставлять Украине танки Abrams, чтобы подровнять общенатовскую шеренгу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

