Рогозин представил убийцу «Леопардов»
Российский ударный боевой робот «Маркер» научат уничтожать технику противника, в том числе западные танки, и их экипажи. Об этом заявил экс-глава «Роскосмоса», руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин.
Ранее Рогозин сообщил, что три «Маркера» прибудут в зону специальной военной операции в феврале.
Как отметил глава группы военных советников в беседе с РИА Новости, после начала поставок Киеву танков Abrams и Leopard боевому роботу добавят соответствующий электронный образ, благодаря которому «Маркер» сможет автоматически засекать и поражать машины.
«Переговорил еще раз с коллегами из "Андроидной техники" и Фонда перспективных исследований. Все согласны, что наш ударный Маркер за оставшееся время до прибытия на Украину Абрамсов и Леопардов должен быть подготовлен для их уничтожения вместе с экипажами», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что Украина получит от партнеров около 80 танков Leopard, напоминает Ura.ru. Кроме того, США передадут Киеву 31 танк Abrams, отмечает телеканал «360».
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