Сальдо заявил об отказе солдат ВСУ от переправы на левобережье Днепра
Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) все чаще отказываются от переправы на левый берег Днепра, написал в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, дислоцированные в районе Днепра украинские подразделения сильно деморализованы. Сальдо сослался на данные радиоперехватов.
«Растет число отказников - украинских солдат, которые отказываются выполнять приказ по переправе на левый берег Днепра», - рассказал глава региона.
Также губернатор указал на снарядный голод в украинских подразделениях.
Ранее Сальдо заявил, что население подконтрольного Киеву Херсона покидает город из-за невыносимых условий. Он уточнил, что в основном в столице региона остались люди старшего возраста, передает «Радиоточка НСН».
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