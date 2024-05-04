СМИ: США обсуждают с G7 идею выделить Украине $50 миллиардов
США ведут переговоры с Группой семи об идее возглавить объединение, которое предоставило бы Украине до $50 млрд помощи. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
«Огромные расходы будут компенсированы за счет... прибыли от суверенных российских активов, которые были заморожены», — отмечает агентство.
По данным СМИ, Вашингтон пытается добиться подписания соответствующего соглашения на саммите «семерки» в июне.
Министр финансов США Джанет Йеллен подтвердила Bloomberg, что переговоры на эту тему ведутся.
«В идеале мы хотели бы, чтобы в этом участвовала вся G7, а не только Соединенные Штаты... в одиночку», — подчеркнула глава Минфина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru