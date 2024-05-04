Арестованный в США россиянин Винник заключил сделку о признании вины
Россиянин Александр Винник, находящийся под арестом в США, пошел на сделку с прокуратурой и в суде признал вину по делу об отмывании денег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Аркадия Буха.
«Мы рассчитываем, что срок заключения будет до 10 лет. Он признал вину по ограниченному числу статей», — заявил защитник.
Как отметил Бух, на слушании для вынесения приговор защита постарается уменьшить срок тюремного заключения Винника. Адвокат напомнил, что россиянин находится под стражей с 2017 года.
Винника задержали в Греции в июле 2017-го по запросу США. В Соединенных Штатах россиянина обвиняют в отмывании от $4-9 млрд через ныне не существующую биржу криптовалют BTC-e. Спустя пять лет Винника экстрадировали в США.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Арестованный в США россиянин Винник заключил сделку о признании вины
- В Берлине тушение пожара на заводе Diehl остановили из-за токсичной воды
- СМИ: Протаранившего ворота посольства России ирландца частично оправдали
- Россиянам рассказали, когда можно не платить налог при продаже квартиры
- Волгоград и Казань назвали лучшими городами для поездок на майские выходные
- Леонардо Ди Каприо спродюсирует фильм «Вой» о дружбе собаки и волка
- В России запретили экспорт сахара и чистой сахарозы
- Колумбия разорвала дипломатические отношения с Израилем
- Орбакайте ответила на отмену концертов в России фразой Пугачевой
- Протеже Киркорова готовится к операции у Хайдарова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru