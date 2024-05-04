Арестованный в США россиянин Винник заключил сделку о признании вины

«Мы рассчитываем, что срок заключения будет до 10 лет. Он признал вину по ограниченному числу статей», — заявил защитник.

Как отметил Бух, на слушании для вынесения приговор защита постарается уменьшить срок тюремного заключения Винника. Адвокат напомнил, что россиянин находится под стражей с 2017 года.

Винника задержали в Греции в июле 2017-го по запросу США. В Соединенных Штатах россиянина обвиняют в отмывании от $4-9 млрд через ныне не существующую биржу криптовалют BTC-e. Спустя пять лет Винника экстрадировали в США.

