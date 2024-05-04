Диетолог Комиссарова рекомендовала людям с аллергией не есть куличи и яйца

Людям с аллергией или индивидуальной непереносимостью отдельных продуктов не стоит употреблять пасхальные куличи и яйца. Об этом заявила диетолог Альбина Комиссарова, передает РИА Новости.

«От яиц и куличей лучше отказаться тем, у кого есть аллергия на... компоненты или индивидуальная непереносимость», — отметила эксперт.

По словам Комиссаровой, для остальных нет никаких запретов, касающихся праздничных угощений.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиники» Оксана Михалева заявила, что людям с лишним весом, диабетом или атеросклерозом разрешено съедать не более 100-150 граммов кулича в день. При этом те, кто не испытывает проблем со здоровьем, могут съесть до 300 граммов десерта.

