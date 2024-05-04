Диетолог Комиссарова рекомендовала людям с аллергией не есть куличи и яйца
Людям с аллергией или индивидуальной непереносимостью отдельных продуктов не стоит употреблять пасхальные куличи и яйца. Об этом заявила диетолог Альбина Комиссарова, передает РИА Новости.
«От яиц и куличей лучше отказаться тем, у кого есть аллергия на... компоненты или индивидуальная непереносимость», — отметила эксперт.
По словам Комиссаровой, для остальных нет никаких запретов, касающихся праздничных угощений.
Ранее врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиники» Оксана Михалева заявила, что людям с лишним весом, диабетом или атеросклерозом разрешено съедать не более 100-150 граммов кулича в день. При этом те, кто не испытывает проблем со здоровьем, могут съесть до 300 граммов десерта.
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- Диетолог Комиссарова рекомендовала людям с аллергией не есть куличи и яйца
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru