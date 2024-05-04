Депутат Бессараб: В России с 1 октября увеличат военные пенсии
4 мая 202403:24
Военные пенсии в России увеличат с 1 октября. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб, сообщает РИА Новости.
«В этом году пройдет еще увеличение военных пенсий с 1 октября. Предварительно, процент увеличения составит 4,5%», — указала парламентарий.
По словам Бессараб, сейчас средняя военная пенсия в РФ составляет более 41 тысячи рублей.
Последний раз выплата увеличивалась 1 октября прошлого года. Тогда военные пенсии выросли на 19,5%.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru