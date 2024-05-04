Депутат Бессараб: В России с 1 октября увеличат военные пенсии

«В этом году пройдет еще увеличение военных пенсий с 1 октября. Предварительно, процент увеличения составит 4,5%», — указала парламентарий.

По словам Бессараб, сейчас средняя военная пенсия в РФ составляет более 41 тысячи рублей.

Последний раз выплата увеличивалась 1 октября прошлого года. Тогда военные пенсии выросли на 19,5%.

