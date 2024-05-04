Депутат Бессараб: В России с 1 октября увеличат военные пенсии

Военные пенсии в России увеличат с 1 октября. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб, сообщает РИА Новости.

Пенсионеры получат дополнительные майские выплаты

«В этом году пройдет еще увеличение военных пенсий с 1 октября. Предварительно, процент увеличения составит 4,5%», — указала парламентарий.

По словам Бессараб, сейчас средняя военная пенсия в РФ составляет более 41 тысячи рублей.

Последний раз выплата увеличивалась 1 октября прошлого года. Тогда военные пенсии выросли на 19,5%.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияПенсииГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры