Сальдо сообщил об уничтожении терминала Starlink под Херсоном
Военнослужащие российской группировки «Днепр» уничтожили терминал спутниковой связи Starlink украинской армии, написал в своем Telegram-канале глава Херсонской области Владимир Сальдо.
Терминал уничтожен беспилотным летательным аппаратом «Ланцет» на Херсонском направлении, уточнил губернатор. Также FPV-дронами ликвидирована лодка и три пункта временной дислокации украинских военных.
В июне прошлого года агентство Bloomberg сообщило, что принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску компания SpaceX заключила контракт с Пентагоном на предоставление Киеву услуг спутниковой связи с помощью Starlink.
По словам военного эксперта Юрия Кнутова, российские силы уничтожают на Днепре огромное число украинских солдат, пишет «Свободная пресса».
Ранее Сальдо сообщил, что силы ПВО отразили попытку украинских войск обстрелять Генический муниципальный округ, передает «Радиоточка НСН».
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