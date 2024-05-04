Минобороны сообщило об уничтожении пулеметных точек ВСУ
Военные мотострелкового соединения 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки Вооруженных сил РФ уничтожили пулеметные точки ВСУ в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
«Военнослужащие... из противотанкового ракетного комплекса "Фагот" уничтожили пулеметные точки противника», — указали в ведомстве.
Как отметили в Минобороны, расчету ПТРК рассказали о целях разведчики. Военные средствами объективного видеоконтроля и беспилотниками засекли работу ВСУ, передали координаты на пункт управления, откуда задача поступила расчету «Фагота». Бойцы оперативно выдвинулись в указанный район, чтобы уничтожить цели.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru