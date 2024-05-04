Минобороны сообщило об уничтожении пулеметных точек ВСУ

Военные мотострелкового соединения 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки Вооруженных сил РФ уничтожили пулеметные точки ВСУ в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

«Военнослужащие... из противотанкового ракетного комплекса "Фагот" уничтожили пулеметные точки противника», — указали в ведомстве.

Как отметили в Минобороны, расчету ПТРК рассказали о целях разведчики. Военные средствами объективного видеоконтроля и беспилотниками засекли работу ВСУ, передали координаты на пункт управления, откуда задача поступила расчету «Фагота». Бойцы оперативно выдвинулись в указанный район, чтобы уничтожить цели.



