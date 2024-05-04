В украинском Павлограде прогремели взрывы
4 мая 202402:45
Взрывы прогремели в Павлограде в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил «24 канал» в своем Telegram.
Ранее в Днепропетровской, Харьковской, Сумской областях была объявлена воздушная тревога.
«Взрывы в Павлограде», — указывает телеканал, не приводя подробностей.
По данным издания «Зеркало недели», в городе начались перебои с электричеством.
Ранее стало известно о взрывах и пожаре в Одессе, предварительно, был нанесен удар по складам «Новой Почты», которую ВСУ используют для военной логистики, хранения техники и боеприпасов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru