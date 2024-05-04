В украинском Павлограде прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Павлограде в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил «24 канал» в своем Telegram.

Ранее в Днепропетровской, Харьковской, Сумской областях была объявлена воздушная тревога.

«Взрывы в Павлограде», — указывает телеканал, не приводя подробностей.

По данным издания «Зеркало недели», в городе начались перебои с электричеством.

Ранее стало известно о взрывах и пожаре в Одессе, предварительно, был нанесен удар по складам «Новой Почты», которую ВСУ используют для военной логистики, хранения техники и боеприпасов.

