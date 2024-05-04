СМИ: Протаранившего ворота посольства России ирландца частично оправдали

В марте 2022 года большой грузовик полностью снес ворота российского посольства в Ирландии, водителя задержали.

По данным СМИ, обвиняемый — 51-летний ирландец Десмонд Уизли — был «оправдан по итогам суда» за опасное вождение.

«Однако присяжные... не смогли вынести вердикт по второму обвинению в преступном причинении ущерба», — отмечается в материале.

Рассмотрение дела по этому обвинению отложили до 16 мая.

