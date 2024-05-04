СМИ: Протаранившего ворота посольства России ирландца частично оправдали
4 мая 202401:19
Мужчину, снесшего на грузовике ворота посольства России в Ирландии, оправдали по обвинению в опасном вождении. Об этом сообщило издание RTE.
В марте 2022 года большой грузовик полностью снес ворота российского посольства в Ирландии, водителя задержали.
По данным СМИ, обвиняемый — 51-летний ирландец Десмонд Уизли — был «оправдан по итогам суда» за опасное вождение.
«Однако присяжные... не смогли вынести вердикт по второму обвинению в преступном причинении ущерба», — отмечается в материале.
Рассмотрение дела по этому обвинению отложили до 16 мая.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru