В Берлине тушение пожара на заводе Diehl остановили из-за токсичной воды
Пожарные прервали тушение возгорания на заводе Diehl в Берлине из-за угрозы попадания в стоки воды, загрязненной химикатами. Об этом пишет Bild, ссылаясь на представителя пожарной службы Адриана Венцеля.
Ранее стало известно о пожаре в районе Лихтерфельде, очаг находится на заводе, от него исходит ядовитый дым. Горожанам направили экстренное оповещение, в котором порекомендовали избегать этого района, закрыть окна и двери, выключить системы вентиляции и кондиционирования.
Как отметил Венцель, около 21:00 мск пожарные прервали борьбу с огнем, несмотря на наличие непотушенных очагов. Специалистам приходится «бороться с загрязненной водой для тушения». Для того, чтобы не дать токсичной жидкости попасть в канал Тельтов, построили заграждения из мешков с песком.
«Вода для тушения откачивается и утилизируется специализированной компанией», — указал представитель пожарной службы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Берлине тушение пожара на заводе Diehl остановили из-за токсичной воды
- СМИ: Протаранившего ворота посольства России ирландца частично оправдали
- Россиянам рассказали, когда можно не платить налог при продаже квартиры
- Волгоград и Казань назвали лучшими городами для поездок на майские выходные
- Леонардо Ди Каприо спродюсирует фильм «Вой» о дружбе собаки и волка
- В России запретили экспорт сахара и чистой сахарозы
- Колумбия разорвала дипломатические отношения с Израилем
- Орбакайте ответила на отмену концертов в России фразой Пугачевой
- Протеже Киркорова готовится к операции у Хайдарова
- СМИ: Агутин уехал из России после совместной песни с Пугачевой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru