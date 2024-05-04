В Берлине тушение пожара на заводе Diehl остановили из-за токсичной воды

Пожарные прервали тушение возгорания на заводе Diehl в Берлине из-за угрозы попадания в стоки воды, загрязненной химикатами. Об этом пишет Bild, ссылаясь на представителя пожарной службы Адриана Венцеля.

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Ранее стало известно о пожаре в районе Лихтерфельде, очаг находится на заводе, от него исходит ядовитый дым. Горожанам направили экстренное оповещение, в котором порекомендовали избегать этого района, закрыть окна и двери, выключить системы вентиляции и кондиционирования.

Как отметил Венцель, около 21:00 мск пожарные прервали борьбу с огнем, несмотря на наличие непотушенных очагов. Специалистам приходится «бороться с загрязненной водой для тушения». Для того, чтобы не дать токсичной жидкости попасть в канал Тельтов, построили заграждения из мешков с песком.

«Вода для тушения откачивается и утилизируется специализированной компанией», — указал представитель пожарной службы.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ПожарГермания

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