Сальдо: ВСУ несут потери при попытках форсировать Днепр
Все попытки ВСУ форсировать Днепр отбиваются российской армией, противник несет больше потери. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо, передает РИА Новости.
По его словам, российские войск полностью контролируют акваторию реки.
Он отметил, что говорить о реальности осуществления плана Киева по форсировании Днепра не имеет смысла.
Пресс-секретарь врио губернатора Херсонской области Владимир Василенко заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) попытались форсировать Днепр в районе Херсона также 31 января.
На фоне сообщений о том, что США планируют выделить Киеву новый пакет военной помощи на 2,2 миллиарда долларов, в который впервые войдут ракеты большей дальности, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с НСН сообщил, что российским войскам необходимо оттеснять войска противника от важных нам объектов, в частности, от Крыма, а также не давать переправиться через Днепр в районе Херсон.
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