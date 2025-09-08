Черноморского дельфина спасают на Кубани
На Кубани спасают черноморского дельфина, сообщает Telegram-канал Shot.
Он заплыл в пресную реку, где может погибнуть. Афалина около недели плещется в реке Бейсуге возле станицы Бриньковской. По словам экспертов, долгое пребывание в такой воде может навредить коже и слизистой дельфина или убить его.
Роспотребнадзор дал соответствующее разрешение ветеринарам: следить за состоянием млекопитающего, при необходимости оказать ему помощь и по возможности направить к выходу в море.
Ранее запутавшихся в рыбацком ставнике дельфинов спасли в Черном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru