Черноморского дельфина спасают на Кубани

Он заплыл в пресную реку, где может погибнуть. Афалина около недели плещется в реке Бейсуге возле станицы Бриньковской. По словам экспертов, долгое пребывание в такой воде может навредить коже и слизистой дельфина или убить его.

Роспотребнадзор дал соответствующее разрешение ветеринарам: следить за состоянием млекопитающего, при необходимости оказать ему помощь и по возможности направить к выходу в море.

Ранее запутавшихся в рыбацком ставнике дельфинов спасли в Черном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

