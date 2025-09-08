В Перми ребенок на гидроцикле врезался в лодку с семьёй

Это произошло на реке Мулянке. 11-летний несовершеннолетний катался на водном мотоцикле, однако не справился с управлением и снёс лодку, в которой были мужчина и 15-летний подросток. Взрослого госпитализировали, а подростка не могут найти.

Следователи на транспорте выясняют, почему ребёнок управлял гидроциклом самостоятельно.

Ранее подросток на гидроцикле сбил девочку на пляже в Анапе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

