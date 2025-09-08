В Перми ребенок на гидроцикле врезался в лодку с семьёй
8 сентября 202500:32
В Перми школьник на гидроцикле врезался в лодку с семьёй рыбаков, в которой был ребёнок, сообщает Telegram-канал Shot.
Это произошло на реке Мулянке. 11-летний несовершеннолетний катался на водном мотоцикле, однако не справился с управлением и снёс лодку, в которой были мужчина и 15-летний подросток. Взрослого госпитализировали, а подростка не могут найти.
Следователи на транспорте выясняют, почему ребёнок управлял гидроциклом самостоятельно.
Ранее подросток на гидроцикле сбил девочку на пляже в Анапе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
