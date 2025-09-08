Россияне увидели последнее в этом году лунное затмение
8 сентября 202500:17
Жители России в ночь на 8 сентября могут наблюдать лунное затмение, сообщает РБК.
Как заявили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, это второе и последнее в 2025 году такое явление. Взошедшую луну также называют «багровой» и «кукурузной».
Затмение могли увидеть жители всех российских регионов, но в разное время. Полная фаза не будет видна только на восточной оконечности Чукотского полуострова, где наступило утро 8 сентября.
