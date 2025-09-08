При атаке ВСУ на парк в Донецке пострадали шесть человек

Шесть мирных жителей, среди которых один ребенок, пострадали в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины в Калининском районе Донецка, сообщил в Telegram глава ДНР Денис Пушилин.

Беспилотник протаранил жилой дом в Ростове-на-Дону

Удар был нанесен по центральной части парка «Гулливер».

В донецкие больницы госпитализированы трое раненых, остальным пострадавшим помощь оказана амбулаторно, сообщает ТАСС. Атака произошла вечером 7 сентября.

Ранее два человека погибли в результате атак БПЛА на Белгородскую область, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
