При атаке ВСУ на парк в Донецке пострадали шесть человек
8 сентября 202502:01
Шесть мирных жителей, среди которых один ребенок, пострадали в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины в Калининском районе Донецка, сообщил в Telegram глава ДНР Денис Пушилин.
Удар был нанесен по центральной части парка «Гулливер».
В донецкие больницы госпитализированы трое раненых, остальным пострадавшим помощь оказана амбулаторно, сообщает ТАСС. Атака произошла вечером 7 сентября.
Ранее два человека погибли в результате атак БПЛА на Белгородскую область, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
