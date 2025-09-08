Симоньян рассказала о своей тяжелой болезни

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что медики диагностировали у нее тяжелое заболевание.

8 сентября ей проведут операцию. «За эту неделю у меня диагностировали страшную тяжелую болезнь. У меня завтра операция», — заявила журналист. Она также напомнила, что ее муж Тигран Кеосаян находится в коме девятый месяц.

Ранее Симоньян сообщила об отсутствии улучшений в состоянии супруга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ЖурналистыМаргарита Симоньян

