Сальдо: Все меньше украинских военных хотят воевать с Россией
Все меньше военных Украины хотят воевать с российской армией, но их насильно отправляют на фронт, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«И мы видим это по тем потугам и по тем привилегиям беззакония, которыми наделены на сегодняшний день работники так называемых военкоматов, которые бегают по всем городам и населенным пунктам на правом берегу и ловят мужчин», — заявил он.
Отмечается, что украинские власти бросают на поле боя «практически необученных» солдат, а не кадровых военных, как раньше. «Но Зеленский идет дальше — он пытается женщин мобилизовывать и тоже их направлять на фронт», — указал глава региона.
Ранее Сальдо заявил, что ВСУ в селе Крынки оказались в отчаянном положении из-за морозов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru