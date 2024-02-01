Сальдо: Все меньше украинских военных хотят воевать с Россией

«И мы видим это по тем потугам и по тем привилегиям беззакония, которыми наделены на сегодняшний день работники так называемых военкоматов, которые бегают по всем городам и населенным пунктам на правом берегу и ловят мужчин», — заявил он.

Отмечается, что украинские власти бросают на поле боя «практически необученных» солдат, а не кадровых военных, как раньше. «Но Зеленский идет дальше — он пытается женщин мобилизовывать и тоже их направлять на фронт», — указал глава региона.

Ранее Сальдо заявил, что ВСУ в селе Крынки оказались в отчаянном положении из-за морозов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

